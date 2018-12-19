Бывшего начальника ГИБДД Верхней Пышмы судят за вывоз «налички» из России

12:43 | 21.12.2018

Бывший начальник отделения ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский» Александр Кобяшев, осужденный за покушение на мошенничество и приговоренный к трем годам колонии общего режима, вновь стал участником судебного разбирательства. По данным издания, спустя несколько месяцев после освобождения из мест лишения свободы Кобяшев полетел в Стамбул, но был задержан в аэропорту Кольцово таможенниками. При досмотре выяснилось, что Кобяшев вез с собой крупную сумму денег – 12 900 $ и 1500 евро, предварительно их не задекларировав.



В отношении Кобяшева было возбуждено административное производство по ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств» (номер административного протокола 10508000-734/2018). Материал должны были направить мировому судье в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, но Кобяшев ходатайствовал о переносе дела в Верхнюю Пышму, и ходатайство было удовлетворено. Сегодня прошло первое судебное заседание, следующее состоится 27 декабря. Дело рассматривает судья Дмитрий Шатохин.



Санкция статьи 16.4 КоАП РФ предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискации предмета административного правонарушения. При вылете из России требуется декларировать денежные средства выше 10 тысяч долларов, то есть в случае с Кобяшевым в бюджет может поступить более 2900 долларов или как минимум половина от этой суммы (исходя из судебной практики). Однако существуют опасения, что Кобяшев может задействовать свои связи и избежать наказания.



Напомним, что Александр Кобяшев был задержан в апреле 2015 года сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области. В июне 2016 года Верхнепышминский городской суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам»).



По версии следствия, Кобяшев вместе с подчиненными сообщил владельцу автомобиля AUDI Q7, что номерные агрегаты кузова и двигателя транспортного средства не совпадают с теми, что указаны в документах. В связи с этим в отношении хозяина авто может быть возбуждено уголовное дело. Начальник ГИБДД нашел «выход» из этой ситуации, предложив владельцу купить у него автомобиль всего за 100 тысяч рублей (реальная стоимость автомобиля составляет 1 млн рублей). После составления договора купли-продажи автомобиля при получении денег Александр Кобяшев был задержан оперативниками УСБ.



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