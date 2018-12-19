В Екатеринбурге Дед Мороз, Снегурочка и Дядя Степа поздравили детей из «трудных» семей с Новым годом

Накануне в Ельцин-центре инспекторы по делам несовершеннолетних, представитель Общественного совета при УМВД России по Екатеринбургу Валентин Зарицкий, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и общественники поздравили 30 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с Новым годом. Мероприятие прошло в рамках традиционной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».Для юных жителей столицы устроили шоу-программу с участием новогодних сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки. Ведущим стал сотрудник полиции, который представился Дядей Степой. Дети водили хоровод, пели и танцевали, участвовали в конкурсах и викторинах.В своем вступительном слове детский омбудсмен Игорь Мороков поздравил детишек с наступающим Новым годом и поблагодарил органы внутренних дел за организацию праздничной встречи.