Врио главы свердловской полиции посетил отдел по вопросам миграции в Екатеринбурге

Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области Петр Кривегин нагрянул с проверкой в отдел по вопросам миграции Верх-Исетского района Екатеринбурга. В ходе визита выявлен ряд нарушений.«Первое, что сразу привлекло внимание Петра Кривегина, – образовавшаяся наледь у входа в учреждение, что создает неудобства для посетителей и может послужить причиной получения серьезной травмы в случае падения человека. Критически было расценено и отсутствие пандуса для лиц с ограниченными возможностями. Эта проблема остается пока не решенной по причине того, что здание лишь частично принадлежит органам внутренних дел. Собственником первого этажа является гражданская организация. Не остались незамеченными и неработающие табло над кабинетами, разноплановость заполнения информационных стендов и ряд других недочетов, по каждому из них были даны указания на устранение в кратчайшие сроки», – рассказал пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых.Кроме того, Петр Кривегин поручил ввести больше часов для приема клиентов в нерабочее время. Единственное пожелание, которое посетители высказали представителю полиции, – установка кофейного автомата.Подобные проверки в подразделениях по вопросам миграции должны пройти по всей Свердловской области.