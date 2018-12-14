Уралец лишился автомобиля из-за долгов по кредитам

13:03 | 17.12.2018

пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Белоярском районе Свердловской области судебные приставы добиваются выплаты более 500 тысяч рублей от должника.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по региону, задолженность 51-летнего уральца по кредитным платежам превысила полмиллиона рублей. Чтобы побудить должника к выплатам, ему ограничили выезд за рубеж и запретили регистрационные действия в отношении транспортного средства – автомобиля Ford Mondeo 2008 года выпуска. Машина арестована как залоговое имущество.



Если должник не приступит к оплате, автомобиль продадут на торгах.