Александр Высокинский уволил начальника управления здравоохранения Екатеринбурга

15:34 | 11.12.2018

Начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Александр Дорнбуш покинул свою должность. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников. По данным издания, решение было принято главой города Александром Высокинским после заседания гордумы. Градоначальник позвал к себе в кабинет Дорнбуша, где и сообщил ему об увольнении.



Александр Дорнбуш был назначен на должность начальника Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга 1 февраля 2011 года. В мэрию он пришел с поста главврача горбольницы №7. Он считался членом команды бывшего вице-мэра Владимира Тунгусова.