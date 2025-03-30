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Екатеринбург культурный понёс тяжёлую утрату — ушла из жизни Марина Соколовская
Фото: Ельцин Центр
На 47-м году жизни скончалась Марина Соколовская — искусствовед, куратор, преподаватель УрФУ и руководитель экспозиционно-выставочного отдела Музея Бориса Ельцина. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
Одной из первой новость о трагической утрате сообщила общественности известный екатеринбургский гид Татьяна Мосунова. Следом информацию подтвердили и в Ельцин-центре.
Марина Соколовская была выдающимся специалистом в сфере искусства. Она курировала выставочные проекты в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Перми и других городах. Благодаря её усилиям архив Президентского центра Бориса Ельцина пополнился более чем 200 печатными материалами, связанными с художественными инициативами региона. О Марине Соколовской коллеги отзываются как о человеке большого интеллекта, вдумчивом исследователе, беззаветно служившем искусству.
Марина Соколовская боролась с тяжёлой болезнью, а осенью прошлого года приняла участие в фотопроекте о людях, живущих с аутоиммунными заболеваниями. Её коллеги, студенты и друзья скорбят по невосполнимой утрате.
О дате и месте прощания с Мариной Соколовской будет сообщено позже.
Одной из первой новость о трагической утрате сообщила общественности известный екатеринбургский гид Татьяна Мосунова. Следом информацию подтвердили и в Ельцин-центре.
Марина Соколовская была выдающимся специалистом в сфере искусства. Она курировала выставочные проекты в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Перми и других городах. Благодаря её усилиям архив Президентского центра Бориса Ельцина пополнился более чем 200 печатными материалами, связанными с художественными инициативами региона. О Марине Соколовской коллеги отзываются как о человеке большого интеллекта, вдумчивом исследователе, беззаветно служившем искусству.
«Она была одним из самых неравнодушных людей, которых я знала. Её профессиональный вклад в сохранение экспозиции музея, её исследовательская и выставочная работа — огромны. Это невероятная потеря для нас», — приводит слова директора музея Бориса Ельцина Анны Бородулиной телеграм Ельцин-центра.
Марина Соколовская боролась с тяжёлой болезнью, а осенью прошлого года приняла участие в фотопроекте о людях, живущих с аутоиммунными заболеваниями. Её коллеги, студенты и друзья скорбят по невосполнимой утрате.
О дате и месте прощания с Мариной Соколовской будет сообщено позже.
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