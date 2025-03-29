В Екатеринбурге областной суд встал на сторону сборщика цветмета

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляции от человека, которому суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Истец же утверждал, что его обманули при сдаче им металлолома и искал справедливости.История началась с такого, что истец начал собирать лом цветного металла и складировал его в специально арендованном гараже. Занимался он этим долго время, пока летом 2022 года не решил, что цветмета скопил немало и пора «пожинать плоды» этой деятельности.Покупателя металлолома он нашёл через Telegram. Незнакомец представлялся менеджером компании ООО «Метком», осуществляющей лицензируемую деятельность по заготовке лома и отходов цветных металлов. Мужчины обговорили стоимость, время сдачи, адрес. Григорий через интернет проверил сведения о фирме и согласился с предложением. Вместе с другом он погрузил накопившийся лом в «КАМАЗ», приехал в ООО «Метком» и сдал всё накопленное. Привезённое им вторсырье вытянуло почти на 2 миллиона рублей. Вот только сборщик металла вместо денег получил только накладную. Сначала руководитель «Меткома» тянул с выплатой, а потом «металлисту» и вообще сообщили, будто деньги ему уже выплатили.Тогда-то обманутый сборщик цветмета и обратился в суд — в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Он просил взыскать с ООО «Метком» денежные средства за принятые лом и отходы цветных металлов в размере 1 921 500 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами – 421 642 рублей, убытки в виде упущенной выгоды – 1 154 349 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 25 687 рублей. Итог вам уже известен — районный судья не счёл нужным защищать интересы истца.Совсем иное дело — Свердловский областной суд, куда сборщик цветмета обратился с апелляцией. Рассмотрев дело и заслушав свидетелей облсуд отметил, что ответчик не представил доказательств того, что сданный цветмет принадлежал тому, кто привёз металлолом. Работники предприятия не убедились, кем фактически произведена поставка вторсырья, и оформили заявление на другое лицо. Суд решил, что именно ООО «Метком» должно вернуть деньги истцу. Согласно этому решению, с ответчика будут взысканы почти все затребованные истцом суммы, кроме упущенной выгоды. Зато проценты за пользование чужими денежными средствами насчитаны большие – 639 122 рублей. Кроме того, облсуд обязал начислять проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства.