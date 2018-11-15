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22:40 | 16.11.2018

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Скоро в Екатеринбурге стартует громкий судебный процесс по делу о гибели рабочих под крышей ЗиКа

Уже очень скоро правозащитники поставят точку в деле об обрушении крыши на машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, которое случилось два года назад. Тогда под завалами оказались почти 20 человек, четверо из которых погибли.

Вскоре после этого Следственный комитет обвинил в случившемся пятерых человек. Среди них два сотрудника завода, в обязанность которых входил постоянный контроль над эксплуатацией здания цеха, собственник строительной фирмы, латавшей крышу незадолго до ЧП, а также два её руководителя, один из которых впоследствии скончался.

По информации Свердловского следственного комитета, реальные нагрузки конструктивных элементов крыши превысили проектные более чем в 2 раза. Это неизбежно повлекло за собой обрушение кровельных конструкций и частично железобетонного каркаса корпуса.

Расследование уголовного дела уже завершено. В ближайшие дни его передадут в суд.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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