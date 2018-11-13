Жена уральского «гонщика» просит прощения у пострадавших в страшном ДТП

22:02 | 16.11.2018

Фото: Комсомольская правда-Екатеринбург

Жена 50-летнего Владимира Пузырёва, сбившего 14 ноября троих человек на тротуаре в Екатеринбурге, просит прощения у пострадавших.



Женщина не верит, что наезд на людей на большой скорости её муж совершил намеренно. Она уверена: Владимиру стало плохо за рулём. Наши коллеги из «Комсомольской правды - Екатеринбург» пообщались с Ириной Пузырёвой.



«Следователи не дают мне телефоны родственников пострадавших. Я молю о прощении, я не переживу, если малыш умрет», — приводит слова Ирины Пузыревой «КП-Екатеринбург». Напомним, утром 14 ноября на перекрёстке 8 Марта – Фурманова 50-летний Владимир Пузырёв на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил молодого мужчину и женщину с ребёнком в коляске. 2-летниц мальчик сейчас в коме, остальные пострадавшие в реанимации.



Ирина Пузырёва рассказала, что официально Владимир не трудоустроен, но в действительности работа у него есть – туда он и ехал роковым утром.



«Мне позвонили из ГИБДД, рассказали об аварии. Я приехала к нему, Володя был в шоке. Он не понимал, что произошло, и именно поэтому я уверена, что ему стало плохо. Вчера мы привезли ему вещи, и его забрали в изолятор», — добавила Ирина Пузырева.



В следственном изоляторе мужчина пробудет до середины января. Кстати, двери в квартиру Пузырёвых напоминают тюремную решётку.