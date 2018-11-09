Водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге, перепутал педали

Водитель автомобиля Honda CR-V, который сегодня утром на перекрёстке 8 Марта – Фурманова сбил трёх пешеходов, пояснил, что перепутал педали газа и тормоза, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Напомним, что утром автомобиль Honda CR-V, ехавший по Фурманова в направлении 8 Марта, вылетел на тротуар и сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с мамой и 36-летнего мужчину. Ребёнок в коме, у женщины перелом позвоночника, у мужчины перелом голени, плеча и предплечья.Видео аварии опубликовало E1.RU.