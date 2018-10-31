Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал победу над «Сочи»

21:48 | 2.11.2018

Фото: Илья Родионов

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашнем льду в Екатеринбурге встретил команду «Сочи». Несмотря на усердную атаку гостей, им удалось забить лишь одну шайбу – так, они проиграли со счётом 4:1.



Найджел Доус («Автомобилист») на девятой минуте открыл счёт встречи, а уже на 15-й Стефан Да Коста смог удвоить преимущество хозяев льда. Во втором периоде Анатолий Голышев забросил третью шайбу в сочинские ворота. В последнем игровом отрезке гости немного сократили своё отставание, но Найджел Доус оформил дубль. Матч завершился со счётом 4:1.



Напомним, в воскресенье, 4 ноября, «Автомобилист» завершит свою домашнюю серию матчем с «Сибирью», который пройдет в 17:00 в КРК «Уралец».