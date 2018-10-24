Свердловский облсуд вынес приговор мужчинам за контрабанду наркотиков из США и Германии

21:29 | 29.10.2018

Фото: m.dp.ru

Свердловский областной суд приговорил компанию из трёх мужчин к лишению свободы на срок от 16 до 17 лет колонии строгого режима за контрабанду и сбыт наркотиков. Планировалось их распространение и в Екатеринбурге.



Согласно материалам дела, организатор, личность которого осталась нераскрытой, через подставные фирмы заказывал наркотики из Германии и США. Посылки проходили через «Почту России», а оплата сделок осуществлялась в биткойнах.



Для распространения товара в Екатеринбурге были задействованы трое местных мужчин. Двух из них суд приговорил к 16 годам лишения свободы. Третьему дал 17 лет колонии строгого режима.



Напомним, уголовное дело в отношении организованной преступной группы было передано в суд ещё в августе.