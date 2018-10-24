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21:29 | 29.10.2018
Фото: m.dp.ru
Свердловский облсуд вынес приговор мужчинам за контрабанду наркотиков из США и Германии
Согласно материалам дела, организатор, личность которого осталась нераскрытой, через подставные фирмы заказывал наркотики из Германии и США. Посылки проходили через «Почту России», а оплата сделок осуществлялась в биткойнах.
Для распространения товара в Екатеринбурге были задействованы трое местных мужчин. Двух из них суд приговорил к 16 годам лишения свободы. Третьему дал 17 лет колонии строгого режима.
Напомним, уголовное дело в отношении организованной преступной группы было передано в суд ещё в августе.
Екатерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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29.10.2018
21:29 | 29.10.2018
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