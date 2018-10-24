Кольцовские таможенники пресекли вывоз в США антикварного креста

14:54 | 29.10.2018

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Старинный христианский крест пытался переслать в международном почтовом отправлении уралец в США из Екатеринбурга. Посылка поступила на таможенный пост Аэропорт Кольцово. При таможенном контроле инспекторы обратили внимание на крест, который похож на антиквариат, и отправили его на экспертизу. Сомнения подтвердились: согласно заключению эксперта, крест относится к культурным ценностям как предмет отправления религиозных культов различных конфессий, созданный более 50 лет назад.



Как выяснилось, 640-граммовый крест - настоящая реликвия для старообрядцев. Крест отлит в Поморье во второй половине XIX века из латуни. Он декорирован эмалью белого, темно-синего и бирюзового цветов.



Таможенники задержали посылку. В отношении отправителя ведется административное расследование. Ему грозит штраф и возможная конфискация товара, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.