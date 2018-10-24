В Свердловской области пройдут военные учения стран ОДКБ

14:54 | 29.10.2018

eurasia.expert

В Свердловскую область для участия в совместном учении миротворческих сил «Нерушимое братство – 2018» прибыли 300 военнослужащих стран – членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.



Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, учение пройдёт с 30 октября по 2 ноября на полигоне Свердловского учебного центра ЦВО. Общая численность участников – порядка 1,3 тысячи человек. Также будет задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов.



«Россию на учениях представят военнослужащие Центрального военного округа в составе миротворческого батальона, подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения, полевых подвижных пунктов управления», – уточнили в пресс-службе.