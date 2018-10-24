ХК «Автомобилист» одержал победу в матче против московского «Спартака»

20:20 | 28.10.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

На домашней арене в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в матче против московского «Спартака». Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1.



Среди уральцев шайбами отметились Стефан Да Коста и Алексей Василевский. У гостей лидером стал Энвер Лисин.



«Хочу поблагодарить команду за самоотдачу. В третьем периоде много бросков блокировали. Напряженнейший матч. Команда «Спартак» очень прилично сыграла в обороне, и очень разящие и кусачие контратаки были. Нам дался этот матч нелегко. Каждая победа даётся всё сложнее и сложнее. Спасибо парням, что идут до конца», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.



Напомним, подопечные Мартемьянова в активе имеют 44 очка. Следующий матч они проведут 31 октября в Екатеринбурге с командой «Йокерит» в 19:00.