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20:18 | 28.10.2018

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге мужчина на верёвке спустился с 15-го этажа, чтобы помочь собаке

В Екатеринбурге на улице Уральских Рабочих мужчина вылез через окно квартиры на 15-м этаже и с помощью верёвки спустился на этаж ниже, чтобы помочь выбраться собаке, которая застряла в окне.

Домашний питомец не смог самостоятельно освободиться и начал лаять. Дома никого в этот момент не оказалось. Очевидцы сообщают, что спасатель надел на себя хорошую экипировку и медленно начал спускаться к собаке. Ни вытащить её из окна, ни протолкнуть обратно домой не удалось. К счастью, в скором времени домой вернулись хозяева, и питомец вновь оказался на свободе.

Екатерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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