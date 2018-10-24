Два пожара уничтожили дома в Свердловской области

18:43 | 28.10.2018

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в двух домах Свердловской области произошли крупные пожары: загорелись строящийся дом в деревне Каменка в Белоярском городском округе и дом на две семьи в Ачитском городском округе в посёлке Уфимский.



С огнем, охватившим строящийся дом в Каменке, боролись 3 единицы техники и 13 спасателей. Площадь возгорания составила 69 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются, информации о пострадавших нет.



Также сегодня утром спасателям поступило сообщение о внезапно загоревшемся доме на улице Советской в посёлке Уфимский. Пожар охватил деревянные надворные постройки, кровлю, стены, потолок и вещи в двухквартирном доме. 4 единицы техники и 10 человек личного состава быстро ликвидировали возгорание. О пострадавших информации нет. Причина возгорания в настоящий момент устанавливается.