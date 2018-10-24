Зима пришла: рейс из Благовещенска в Кольцово задерживается на 12 часов из-за снегопада

16:28 | 28.10.2018

Фото: 66.ru

В Екатеринбурге на 12 часов задерживается прибытие рейса из Благовещенска в аэропорт Кольцово из-за погодных условий.



В онлайн-табло екатеринбургского международного аэропорта Кольцово были внесены изменения. Рейс «Уральских авиалиний» из Благовещенска задерживается на 12 часов. Ранее сообщалось, что время прилёта назначено на 9:55 утра. После изменений на табло указано прибытие в 21:45.



Причиной задержки стал сильный снегопад в Благовещенске.



Напомним, в Екатеринбурге синоптики обещают резкое похолодание и осадки в виде снега. На предстоящей неделе температура воздуха будет минусовой.