Новости дня
16:21 | 28.10.2018
Фото: Наталья Тумашова, ngzt.ru
Новая рабочая неделя в Свердловской области начнётся с зимы
Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 октября жителей Свердловской области ожидает облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, ночью на юге области и в горах будут переходить в сильные. В связи с этим ожидается сильное налипание мокрого снега на провода, что в некоторых случаях может привести к обрывам линий электропередач. На дорогах образуется гололедица и установление временного снежного покрова. Температура воздуха ночью +1…-4 °С, днём -2…+3 °С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/сек, с порывами до 16 м/сек.
30 октября. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов области небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Температура ночью -3…-8 °С, днём 0…-5 °С. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, порывы до 18 м/сек.
31 октября. Ночью переменная облачность, местами небольшой снег, днем облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью -4…-9 °С, днём +2…-3 °С. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге в первые рабочие дни недели погода будет не сильно отличаться от погоды по области.
Так, 29 октября будет облачно с прояснениями, ночью снег, днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью -2…-4 °С, днём 0…+2 °С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
30 октября. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью -5 …-7 °С, днём -1…-3 °С. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, с порывами до 14 м/сек.
31 октября. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью -5 …-7 °С, днём около ноля. Северный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды подготовлен ФГБУ «Уральское УГМС».
© «Вечерние Ведомости»
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