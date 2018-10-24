Баскетбольный клуб «Урал» одержал победу над «Тамбовом»

12:45 | 28.10.2018

Фото: пресс-служба БК«Урал»

Вчера, 27 октября, баскетбольный клуб «Урал» в первом матче 1/8 Кубка России одержал победу над клубом из Тамбова. Встреча проходила на стадионе соперников и завершилась со счётом 91:69 в пользу свердловских «грифонов».



Как сообщил главный тренер команды Вадим Филатов на послематчевой пресс-конференции, в психологическом плане победа для «Урала» была очень важна. «Конечно, без трудностей в этом матче не могло обойтись, ведь «Тамбов» составлен из опытных ребят, и никто из не собирался просто так отдавать победу. К тому же мы играли в отличном зале, при хорошей поддержке соперника с трибун», - отметил Филатов. Кстати, до этого три игры подряд завершались поражением для «Урала».



Напомним, следующий матч БК «Урал» проведёт во вторник, 30 октября, в Ярославле с командой «Буревестник».