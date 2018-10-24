Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


12:34 | 28.10.2018

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ФК «Урал» вничью сыграл с «Уфой»

Вчера, 27 октября, екатеринбургская футбольная команда «Урал» встретила на домашнем стадионе гостей из Уфы. Матч закончился со счётом 1:1, и даже дополнительное время не помогло соперникам выбрать лидера.

Главный тренер «шмелей» Дмитрий Парфёнов не считает, что матч был провальным. «Дома не выиграли. Переживаем очень, но от этого легче не станет. Нужно двигаться дальше и набирать очки. По качеству игры: в том накале, в том напряжении, которое было на поле, надо минимализировать ошибки у своих ворот и не пропускать. Нельзя терять концентрацию в таких эпизодах», - прокомментировал ход игры Парфёнов.

Напомним, ФК «Урал» второй матч подряд завершает со счётом 1:1. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы и имеет в запасе 13 очков. Следующую встречу свердловский клуб проведёт в рамках 1/8 Кубка России с «Нижним Новгородом» 31 октября.

Екатерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:32 | 28.10.2018
ДТП на Щорса: маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Екатеринбурге

16:28 | 28.10.2018
Зима пришла: рейс из Благовещенска в Кольцово задерживается на 12 часов из-за снегопада

16:21 | 28.10.2018
Новая рабочая неделя в Свердловской области начнётся с зимы

16:05 | 28.10.2018
Жители Академического вышли на митинг против вырубки берёзовой рощи

13:48 | 28.10.2018
В Екатеринбурге баскетбольная команда «УГМК» обыграла курскую «Инвенту»

13:32 | 28.10.2018
Пермский адвокат признана виновной в покушении на мошенничество

13:30 | 28.10.2018
Пермяков приглашают написать «Большой этнографический диктант»

13:27 | 28.10.2018
Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»

12:45 | 28.10.2018
Баскетбольный клуб «Урал» одержал победу над «Тамбовом»

12:34 | 28.10.2018
ФК «Урал» вничью сыграл с «Уфой»

12:13 | 28.10.2018
Новая разработка НПО «Автоматики» из Екатеринбурга может оставить российских комбайнеров без работы

комментариев: 1

12:00 | 28.10.2018
В Екатеринбурге в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля пострадали пять человек

11:44 | 28.10.2018
В Екатеринбурге ликвидирована троллейбусная остановка «Декабристов»

11:30 | 28.10.2018
На Кольцовском тракте миксер-бетоновоз протаранил экскаватор

11:02 | 28.10.2018
Три улицы Екатеринбурга откроются на следующей неделе для движения транспорта

27.10.2018

19:58 | 27.10.2018
Мэрия Екатеринбурга разрешила националистам устроить «Русский марш» 4 ноября

19:28 | 27.10.2018
«Реальный пацан» Колян Наумов презентовал в Екатеринбурге собственную одежду

19:10 | 27.10.2018
В Екатеринбурге на Уралмаше женщина сбила девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

16:59 | 27.10.2018
В Екатеринбурге пропал мужчина с дезориентацией в пространстве

16:41 | 27.10.2018
В Екатеринбурге отреставрировали знаменитую мельницу Борчанинова — Первушина напротив ж/д вокзала

комментариев: 1

15:44 | 27.10.2018
Ночью в ДТП под Каменском-Уральским погиб мужчина-пешеход

14:34 | 27.10.2018
63 тысячи, и она ваша: в Екатеринбурге продают подпись Анджелины Джоли

13:15 | 27.10.2018
Следственный комитет Екатеринбурга отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти школьника в гимназии № 47

13:01 | 27.10.2018
Острое воспаление связок: певицу Клаву Коку срочно госпитализировали после концерта в Екатеринбурге

12:26 | 27.10.2018
Нестюково имеет все шансы превратиться в одну большую свалку

12:22 | 27.10.2018
В закрытом режиме. В Перми начался суд над участником нападения в школе № 127

12:12 | 27.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 октября 2018 года

12:00 | 27.10.2018
Коммунальная авария оставила Академический без холодной и горячей воды

комментариев: 1

11:21 | 27.10.2018
Французскому «человеку-пауку», покорившему небоскрёб в Екатеринбурге, вынесли тюремный срок

11:12 | 27.10.2018
Житель Верхней Салды сдал в полицию два пистолета времён Великой Отечественной войны

10:07 | 27.10.2018
В эти выходные в Екатеринбурге начнётся существенное похолодание

26.10.2018

23:03 | 26.10.2018
Стало известно, кто заплатит деньги за переименование аэропорта в Екатеринбурге

21:58 | 26.10.2018
В Екатеринбурге была замечена машина скорой помощи, развозящая еду и напитки

21:26 | 26.10.2018
Актёры театра в Екатеринбурге не получат гонорар из-за закрытия «Уралтрансбанка»

20:47 | 26.10.2018
Строительство в Екатеринбурге уральского Эрмитажа с треском провалилось

20:33 | 26.10.2018
Ушёл из дома и не вернулся: в поселке Большой Исток пропал 14-летний подросток

18:44 | 26.10.2018
В Перми открыто полноценное движение по улице Героев Хасана на реконструируемом участке

18:01 | 26.10.2018
Начальник УТУ Максим Чмора: «Уральское таможенное управление является одним из лучших в стране»

17:56 | 26.10.2018
Контроль за питьевой водой на Урале перевели в онлайн-режим

17:54 | 26.10.2018
«Водный союз» завершил работы на улице Коли Мяготина в Кургане. В субботу откроют движение

комментариев: 1

17:26 | 26.10.2018
Пермские ученые обсудили исторический опыт и современный потенциал Перми в промышленном развитии России

17:21 | 26.10.2018
Глава Алапаевска Сергей Беспалов уходит в отставку

17:15 | 26.10.2018
В Совете Федерации прошли Дни Пермского края

17:06 | 26.10.2018
Юрий Уткин выступил с докладом на заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

17:04 | 26.10.2018
Спецпредставитель Путина высоко оценил шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

16:56 | 26.10.2018
Чеченского стрелка, обвиняемого в убийстве екатеринбургского бизнесмена, оставили под стражей

16:56 | 26.10.2018
В курганской лавке, торгующей шаурмой, шампур с мясом хранился на полу

16:53 | 26.10.2018
Пермские врачи повторили уникальную операцию по «приживлению» кисти руки

16:46 | 26.10.2018
На Урале разыскивают без вести пропавшего рыбака

16:31 | 26.10.2018
Японский бизнес готов к сотрудничеству с предприятиями Пермского края



Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 