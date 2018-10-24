ФК «Урал» вничью сыграл с «Уфой»

12:34 | 28.10.2018

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Вчера, 27 октября, екатеринбургская футбольная команда «Урал» встретила на домашнем стадионе гостей из Уфы. Матч закончился со счётом 1:1, и даже дополнительное время не помогло соперникам выбрать лидера.



Главный тренер «шмелей» Дмитрий Парфёнов не считает, что матч был провальным. «Дома не выиграли. Переживаем очень, но от этого легче не станет. Нужно двигаться дальше и набирать очки. По качеству игры: в том накале, в том напряжении, которое было на поле, надо минимализировать ошибки у своих ворот и не пропускать. Нельзя терять концентрацию в таких эпизодах», - прокомментировал ход игры Парфёнов.



Напомним, ФК «Урал» второй матч подряд завершает со счётом 1:1. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы и имеет в запасе 13 очков. Следующую встречу свердловский клуб проведёт в рамках 1/8 Кубка России с «Нижним Новгородом» 31 октября.