Мэрия Екатеринбурга разрешила националистам устроить «Русский марш» 4 ноября

19:58 | 27.10.2018

Фото: РИА «Новый День»

Администрация Екатеринбурга согласовала традиционный российский митинг националистов «Русский марш». Акция протеста пройдёт традиционно на Уралмаше 4 ноября, в День народного единства, сообщают наши коллеги из РИА «Новый День».



Организаторы сообщили, что акция согласована с региональным министерством общественной безопасности. В Москве же аналогичное мероприятие запретили.



Участники «Русского марша» пройдут по старому маршруту: по улице Победы от перекрёстка с Бакинских Комиссаров, далее по проспекту Космонавтов до кинотеатра «Заря». Шествие стартует в 13:00, на конечной точке запланирован небольшой митинг. Желающих выступить просят обращаться к организаторам заранее.



«В эти трудные дни каждый боец на счету, смелее, камрады, тверже шаг! Всех тех, у кого еще не погас в душе огонь борьбы за права и свободу Русского Народа, ждем на Русском Марше!» — отмечается на странице движения в «ВКонтакте».



В этом году акции «Русского марша» на 4 ноября запланированы в нескольких городах России. Организаторы в Москве объявили, что шествие пройдет под лозунгами «За национальное и социальное государство!», «За хлеб и свободу для нашего народа!» с критикой социальной и миграционной политики Кремля. На данный момент мэрия столицы запретила проводить мероприятие.