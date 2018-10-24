В Екатеринбурге пропал мужчина с дезориентацией в пространстве

16:59 | 27.10.2018

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» разместили в своём паблике объявление о том, что в Екатеринбурге пропал пенсионер с дезориентацией в пространстве.



81-летний Аркадий Степанович Волков ушёл из дома ещё 24 октября. Усугубляет его пропажу то, что дедушка дезориентирован в пространстве и плохо видит – очки он забыл.



Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы темные с проседью, короткая стрижка, карие глаза. В числе особых примет называют отсутствие зубов и первой фаланги безымянного пальца на левой руке. В день исчезновения был одет в синюю вязаную шапку, темно-синюю куртку и темно-синие джинсы.



Всех кто, обладает информацией о местонахождении пенсионера, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), 8-9000-47-58-32.