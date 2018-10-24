В Екатеринбурге ограбили немецкого консула. Эксклюзивные фото нападавших

22:40 | 25.10.2018

Сегодня, 25 октября, в день переезда консульства Германии в Екатеринбурге в БЦ «Высоцкий», двое неизвестных ограбили консула. У сотрудника дипмиссии украли два млн рублей, которые у него были в сумке либо в рюкзаке. Нападение произошло около крутящейся двери на первом этаже. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском нападавших.



Известно, что один из нападавших славянской внешности, ему 25-35 лет, он был в синей куртке и черной кепке, второй предположительно кавказской внешности, ему примерно 40-55 лет, в момент ограбления он был одет в черную кожаную куртку, кепку черного цвета и темно-синие джинсы. В распоряжении редакции veved.ru оказались фото предположительных грабителей.