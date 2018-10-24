«Автомобилист» продолжил победную серию в игре против «Металлурга»

22:30 | 25.10.2018

Сегодняшняя игра оказалась для хоккейного клуба «Автомобилист» успешной. В ходе встречи с магнитогорским «Металлургом» подопечные Мартемьянова забили пять шайб и лишь три получили в ответ.



Авторами шайб среди хозяев льда стали Андрей Обидин, Вячеслав Литовченко, Георгий Белоусов, Стефан Да Коста и Егор Миловзоров. Среди гостей: Ник Шор, Ииро Пакаринен и Андрей Чибисов.



Сейчас уральские спортсмены на счёте имеют 42 очка и по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). На втором месте уверенно стоит московский клуб «ЦСКА», в запасе у которого лишь 34 очка.



Напомним, следующую встречу «Автомобилист» проведёт в воскресенье, 28 октября, на арене КРК «Уралец» с московским «Спартаком» в 17:00.