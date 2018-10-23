Главой Первоуральска стал Игорь Кабец

16:01 | 25.10.2018

prvadm.ru

Врип главы Первоуральска Игорь Кабец избран главой города. Сегодня, 25 октября, депутаты местной думы единогласно проголосовали за его кандидатуру.



Сегодня же состоится торжественная церемония вступления в должность и присяга нового главы.



Игорь Кабец является выходцем с градообразующего предприятия Первоуральска - новотрубного завода. Весной этого года прежний глава города Валерий Хорев ушёл в отставку по собственному желанию. С тех пор Кабец исполнял полномочия главы.