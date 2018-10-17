Новая победная серия: «Автомобилист» обыграл «Локомотив» в овертайме

21:50 | 21.10.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу на выезде над ярославским «Локомотивом». Три периода не принесли должного результата, лидер определился лишь в овертайме. Счет - 1:2 в пользу «Автомобилиста».



Шайбами среди хозяев льда отметился Брендон Козун, среди гостей (подопечных Андрея Мартемьянова) - Максим Рассейкин и Стефан Да Коста.



На сегодняшний день «Автомобилист» провёл 21 игру, из которых лишь одна завершилась провалом. Уральская команда по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и имеет в запасе 40 очков. На втором месте находится московский «ЦСКА» с 32 очками.



Напомним, сейчас «Автомобилист» возвращается домой. Первую игру на родном льду команда проведёт в четверг, 25 октября, с магнитогорским «Металлургом».