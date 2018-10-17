Культурный фестиваль «Русский мир» могут провести в Екатеринбурге

Международный культурно-спортивный фестиваль «Русский мир», проведение которого запланировано на 12 июня 2019 года в Сергиевом Посаде, в последующем может состояться и в Екатеринбурге. О такой перспективе, в частности, шел разговор во время встречи 20 октября руководителя рабочей группы по вопросам здорового образа жизни общероссийского движения «За реальные дела» Ивана Мечишева с представителями регионального отделения.На встрече обсуждалась подготовка к фестивалю, а также расширение его географии и проведение в Свердловской области с дальнейшим расширением на регионы Уральского федерального округа. Напомним, что фестиваль будет приурочен ко Дню России, его основная цель — приумножение русской культуры и расширение межэтнического общения.