В Екатеринбурге откроют уникальную выставку «Скульптор Эрьзя и Урал»

18:33 | 21.10.2018

фото: Музей архитектуры и дизайна

С 22 ноября по 23 декабря в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге будет работать выставка «Скульптор Эрьзя и Урал: триумф и трагедия», посвящённая столетию со дня приезда на Урал скульптора 20-го века Степана Дмитриевича Эрьзи.



Выставка на Урале стала частью программы Международного фонда искусств им. С.Д.Эрьзи «Скульптор Степан Эрьзя и весь мир», приуроченной к 145-летию деятеля искусства. Основатель фонда искусств Михаил Журавлёв отметил, что целью проекта считается знакомство жителей Урала с жизнью и творчеством Эрьзи, чья жизнь была связана с уральским краем времён революции и Гражданской войны.



Степан Эрьзя в 1918 году из Москвы переехал на Урал. Осенью, оказавшись в Екатеринбурге, занял пост организатора скульптурного отселения и мастерских художественно-промышленной школы. Степан Дмитриевич создал новый профессиональный центр по подготовке художественных кадров.



Напомним, 1 мая в Екатеринбурге состоялось открытие памятника освобожденному труду «Кузнец мира», памятника уральским коммунарам, памятника-бюста Карлу Марксу и некоторых других монументов, разработанных по задумкам и под руководством Эрьзи.