В Свердловской области выделят два миллиона рублей на разработку маршрута про Романовых

16:49 | 21.10.2018

Фото: федеральный сайт «Императорский маршрут»

На территории Свердловской области планируется создание нового туристического маршрута про Романовых. Как сообщают на официальном сайте госзакупок, для реализации проекта из регионального бюджета будет выделено 1 918 000 рублей.



В Центре развития туризма обозначено, что Романовы — бренд города и разработка маршрута должна быть безупречной. Создателю необходимо продумать все детали своего проекта: полностью прописать текст экскурсии с подробным рассказом обо всех объектах, обозначить стоимость услуг и предоставить карту. Также обозначено, что маршрутов должно быть несколько: как для людей разных возрастов, включая пенсионеров, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Также разработчику проекта необходимо предоставить фотоотчёт, видеоролик, мультимедийную презентацию по экскурсиям и путеводитель.

Средства на создание проекта будут выделены из бюджета Свердловской области в рамках госпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».



Согласно документу на сайте госзакупок, победитель будет выбран к концу ноября, а сам маршрут планируют реализовать до 20 декабря.



Напомним, Центр развития туризма уже организовывал маршруты про Романовых. К столетию со дня убийства Николая II был создан «Царский маршрут». Он стал частью федерального проекта «Императорский маршрут».