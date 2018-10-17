На предстоящей неделе в Екатеринбурге откроют сразу несколько улиц после ремонта

14:57 | 21.10.2018

Фото: w-ip.ru

Движение на некоторых улицах Екатеринбурга после коммунальных аварий и ремонта будет восстановлено уже в ближайшие дни.



В понедельник, 22 октября, будет открыт проезд на перекрёстке Шефская-Энтузиастов. Ранее было известно, что на пересечении двух дорог планируется ремонт трамвайных путей.



Во вторник, 23 октября, завершатся работы после коммунальной аварии на улице Уктусской, отрезок пути возле дома №42 вновь будет открыт.



Также ранее коммунальщики закрыли движение транспорта по улице Аптекарской от Санаторной до переулка Сухумского из-за ремонта теплотрассы. Однако уже после 25 октября водители снова смогут ездить по данному участку.