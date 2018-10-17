Жить ради еды: Екатеринбург стал одним из лучших городов по гастрономическим фестивалям в России

12:57 | 21.10.2018

Фото: пресс-центр фестиваля «О,да! Еда!»

Сегодня аналитическое агентство ТурСтат опубликовало список из пяти лучших городов России по ресторанным гастрономическим фестивалям. Среди лидеров оказался и Екатеринбург.



Рейтинг был составлен благодаря анализу популярности фестивалей в разных городах. Уральская столица числится в списке вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Владивостоком и Краснодаром.



Напомним, в Екатеринбурге каждый год проходят разные гастрономические фестивали. Например, «О, да! Еда!» в 2018 году был организован третий раз и представил более 100 участников. Также вкусными и красивыми блюдами каждый год радуют жителей Екатеринбурга фестиваль еды «Гастроном» и многие другие ресторанные мероприятия.