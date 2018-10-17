В Екатеринбурге энергетики ликвидировали аварию и остановили фонтан горячей воды на Шевченко

12:11 | 21.10.2018

Фото: e1.ru

Сегодня, 21 октября, в Екатеринбурге на улице Шевченко специалисты смогли восстановить повреждённую теплотрассу. Движение по проезжей части, теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлены.



Согласно сообщению пресс-службы ЕТК, на месте аварии работали 12 специалистов и 5 единиц техники. На ликвидацию аварии и смену шести метров трубы понадобились сутки. Теперь горячая вода и тепло в квартиры поступают в прежнем объеме.



Напомним, ночью 20 октября на улице Шевченко произошла коммунальная авария. Из-за прорыва теплотрассы горячая вода хлынула на землю пятиметровым фонтанам и затопила проезжую часть. Представители госавтоинспекции из-за ЧП перекрыли движение по улице.