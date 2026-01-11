Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге Госавтоинспекция проверяет видео с детьми на снегокатах, прицепленных к квадроциклу
Скриншот из видео: «Michurinsky_ekb»
Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку после появления в СМИ видеозаписей. Речь идёт об инциденте в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге, где водитель квадроцикла прицепил два снегоката и перевозил на них детей по улицам города.
Во время проверки сотрудники установят все обстоятельства произошедшего, личность водителя и дадут правовую оценку его действиям. Управление внедорожным транспортным средством по дорогам общего пользования, перевозка пассажиров без защитной экипировки, а также буксировка снегокатов с детьми считаются нарушениями правил дорожного движения.
В ведомстве напомнили, что не стоит распространять непроверенную информацию. В некоторых публикациях появились предположения о возможном размере штрафа, которые могут вводить читателей в заблуждение. В Госавтоинспекции Свердловской области посоветовали ориентироваться только на официальные комментарии и не делать преждевременных выводов.
