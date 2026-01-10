Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области планируют усилить охрану редких летучих мышей

18.54 Суббота, 17 января 2026
Фото: Информационный портал Свердловской области
Власти Свердловской области планируют усилить охранный режим пещер, где обитают краснокнижные летучие мыши. Решение приняли по итогам масштабного мониторинга, проведённого специалистами Института экологии растений и животных УрО РАН в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах. Об этом сообщили в информационном портале региона.

Исследование подтвердило исключительную природоохранную ценность этих территорий. Во всех обследованных в 2025 году пещерах были обнаружены редкие виды рукокрылых: прудовая и водяная ночницы, ночница Брандта, северный кожанок и бурый ушан. В окрестностях Смолинской и Аракаевской пещер летом также зафиксировали перелётного лесного нетопыря.

Значимым событием стала регистрация самой крупной в Свердловской области летней колонии ночниц Брандта — более 90 особей — в Ледяной пещере, расположенной в районе Чёртова городища. Сохранение популяций редких животных является одной из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие»,

— отметил министр природных ресурсов и экологии
Свердловской области Денис Мамонтов


В Минприроды и Дептуризма Свердловской области сообщили, что в ближайшее время в пещерах установят информационные аншлаги и напоминания о режиме особой охраны. Посетителям запрещено трогать летучих мышей, фотографировать их со вспышкой, направлять на животных прямой свет фонарей, шуметь, а также пытаться кормить животных.

Дарья Суродина
