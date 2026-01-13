Возрастное ограничение 18+
МЧС и Роспотребнадзор проверили водоемы для крещенских купаний в Свердловской области
Фото: МЧС России по Свердловской области
Сотрудники МЧС России проводят подготовку водоемов к крещенским купаниям в Свердловской области. На сегодняшний день официально зарегистрированы 79 купелей, каждая из которых прошла обследование Центра ГИМС. При проверке внимание уделялось состоянию дна, наличию деревянного короба и толщине льда. В период крещенских купаний все эти параметры будут контролироваться спасателями.
Управление Роспотребнадзора оценило санитарно-эпидемиологическую безопасность водоемов. Для предотвращения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний ведомство совместно с органами местного самоуправления проводит организационную работу по выбору безопасных мест для купания.
В Екатеринбурге вода соответствует нормативам в купелях на водоеме «Талая вода» при гостиничном комплексе «Рамада», а также на озере Шарташ по адресам ул. Отдыха, 25 и 107 на территории базы отдыха «Каменный пляж», и ул. Проезжая, 110.
Полный список безопасных купелей в других городах региона доступен на официальном сайте ведомства.
