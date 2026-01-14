Обвиняемого в нападении на младенца в Екатеринбурге отправили в СИЗО

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Александра Уфимцева. По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии».Инцидент произошёл на улице Белореченской в Екатеринбурге. По данным СМИ, мужчина избил молодую женщину и её грудного ребёнка. Младенца с тяжёлыми травмами доставили в больницу, следствие считает Уфимцева причастным к произошедшему.Суд отправил обвиняемого под стражу до 15 марта. Решение вступило в законную силу, уточнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.