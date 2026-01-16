Возрастное ограничение 18+
В нескольких городах Свердловской области ожидаются временные перебои теле- и радиовещания
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 19 по 23 января в Свердловской области могут наблюдаться временные отключения радио и телевидения. Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), это связано с профилактическими и плановыми работами на передающих станциях.
Перебои затронут Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижние Серги, Азанку, Серов, Талицу, посёлок Баранчинский Кушвинского городского округа, Нижний Тагил и Первоуральск. Жители этих населённых пунктов могут временно потерять доступ к эфирным каналам и радиостанциям.
Под ограничения могут попасть телеканалы РТРС-1 и РТРС-2, радиостанции Радио России, Воскресение, «Благодать», Звезда, «МИР», «Орфей», Маяк, Вести ФМ, Маруся ФМ, Радио ВЕРА, Радио Сибирь, Наше радио, Шансон, Ретро ФМ, радио «Комсомольская правда» и другие, сообщили в РТРС.
Перебои затронут Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижние Серги, Азанку, Серов, Талицу, посёлок Баранчинский Кушвинского городского округа, Нижний Тагил и Первоуральск. Жители этих населённых пунктов могут временно потерять доступ к эфирным каналам и радиостанциям.
Под ограничения могут попасть телеканалы РТРС-1 и РТРС-2, радиостанции Радио России, Воскресение, «Благодать», Звезда, «МИР», «Орфей», Маяк, Вести ФМ, Маруся ФМ, Радио ВЕРА, Радио Сибирь, Наше радио, Шансон, Ретро ФМ, радио «Комсомольская правда» и другие, сообщили в РТРС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Вблизи Серова съехал в кювет грузовик с пропаном
16 января 2026
16 января 2026
В Свердловской области стартовала подготовка к паводкам
13 января 2026
13 января 2026
Почти треть автобусного парка Алапаевска сгорела в пожаре
08 января 2026
08 января 2026