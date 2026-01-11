В Свердловской области за сутки потушили 23 пожара, в селе Мраморское обнаружили погибшую

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области пожарные ликвидировали 23 возгорания, из них 13 произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из самых серьёзных пожаров произошёл в селе Мраморское на улице 1 Мая. Там загорелся частный жилой дом на площади 60 квадратных метров. Во время проливки и разборки сгоревших конструкций специалисты обнаружили женщину без признаков жизни. Возгорание было ликвидировано за 62 минуты, на месте работали 11 пожарных и три единицы техники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.По данным МЧС, короткое замыкание электропроводки стало причиной пожаров в 13%. Ещё в 4% возгораний причиной стала неисправность узлов и механизмов транспортных средств.