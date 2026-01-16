В Алапаевске поймали водителя с алкоголем в крови в 8 раз выше нормы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжаются рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей и тех, кто управляет автомобилем без прав. Инспекторы проверяют машины, чтобы исключить опасных участников движения.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, вечером 16 января на улице Кологорова в Алапаевске остановили «Ладу Веста». У водителя чувствовался резкий запах алкоголя, а проверка показала 0,912 мг/л, что в восемь раз превышает допустимую норму и соответствует тяжёлой степени опьянения.На 41-летнего мужчину составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Ему грозит лишение прав до двух лет и штраф 45 тысяч рублей, а автомобиль отправили на спецстоянку.