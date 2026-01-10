В Екатеринбурге будут судить обвиняемую в организации сети интим-салонов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в организации занятия проституцией. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в УМВД России по г. Екатеринбургу.По данным полиции, женщина арендовала через подставное юридическое лицо три помещения на улицах Шевченко, Кузнецова и Малышева. Через интернет она набрала девушек, согласившихся работать «мастерами массажа» и администраторами, после чего разместила объявления с анкетами и рекламой услуг. Как установили дознаватели, в салонах клиентам оказывались платные интим-услуги.Доходы распределялись между участниками схемы: 40% получали «массажистки», 10% получал администратор, остальная сумма оставалась организатору. В полицию начали поступать сообщения о возможной противоправной деятельности заведений, после чего сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия. Информация подтвердилась, были проведены обыски и другие следственные действия.Обвиняемая признала вину и дала показания. Уголовное дело, возбуждённое по части 1 статьи 241 УК РФ, направлено в суд с утверждённым обвинительным актом, уточнили в УМВД России по г. Екатеринбургу.