В день рождения Высоцкого музей в Екатеринбурге примет посетителей бесплатно

25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, в Екатеринбургском музее В.Высоцкого пройдут традиционные мероприятия. Вход в музей будет свободным с 11.00 до 16.00, чтобы посетители могли осмотреть экспозицию и узнать о жизни и творчестве артиста, сообщили в пресс-службе музея.Бесплатные экскурсии запланированы на 11.30, 13.00 и 14.30. Гости музея смогут услышать истории о ключевых моментах карьеры Высоцкого и его влиянии на культурную жизнь города и региона.В 17.00 на сцене выступят барды и музыканты из Екатеринбурга и Свердловской области с песнями Владимира Высоцкого. Концерт будет платным — 450 рублей.