В торговом центре Екатеринбурга охранники избили несовершеннолетних парней за видеосъемку в магазине

17:57 | 20.10.2018

Фото: newstracker.ru

Сегодня, 20 октября, в одном из магазинов торгового центра «Гринвич» сотрудники ЧОПа избили несовершеннолетних блогеров, которые занимаются проверкой продуктовых магазинов на наличие просроченного товара. Однако в этот раз парни зашли в магазин одежды в «Гринвиче», так как подписчики их паблика сообщили ребятам о том, что в этом магазине охранники ведут себя не очень прилично. Так и получилось.



По предварительной информации, блогеры зашли в магазин Massimo Dutti и начали вести в магазине съемку на видеокамеру. Из представленных вещей парни в руки ничего не взяли, ничего не украли – это подтвердили сотрудники магазина. Но к одному из несовершеннолетних парней подошли сотрудники охраны торгового центра «Гринвич» и начали его избивать. У молодого человека отняли телефон и разбили его.



Долгое время пострадавшие просидели в комнате для охраны в «Гринвиче», где их незаконно удерживали. В это время ожидали сотрудников полиции. Ребята оказались в отделе полиции № 5, где опрос несовершеннолетних проходил не в присутствии их родителей – законных представителей. По словам молодых блогеров, полицейские грозили отнять их телефоны. Мать одного из пострадавших парней на протяжении более 10 минут не пускали на опрос к ребенку, однако попасть к нему все же удалось.



«Сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники отделения полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу, – прокомментировал инцидент нашему изданию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – В райотдел прибыла законный представитель несовершеннолетних ребят, в ее присутствии выясняются обстоятельства произошедшего инцидента. По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции примут соответствующее решение. Пострадавшим ребятам рекомендовано вместе с их законным представителем обратиться в травмпункт, чтобы получить официальный документ, свидетельствующий о наличии или отсутствии травм».