Врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил ИК-6

Исправительную колонию № 6 в Нижнем Тагиле посетили временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев и начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев. В сопровождении руководства ИК-6 они осмотрели производственные объекты центра трудовой адаптации осужденных: экспериментальный участок, закройно-подготовительный участок и швейные цеха.Для гостей также устроили выставку изделий, изготавливаемых в колонии, — это рабочая одежда, одежда для туризма и отдыха, товары народного потребления.«Во время рабочей встречи стороны затронули проблемные вопросы взаимодействия учреждения с муниципальными организациями города, связанные с размещением заказов, заключением контрактов, созданием дополнительных рабочих мест для спецконтингента, освоением новых видов изделий, а также необходимостью первоочередного трудоустройства осужденных женщин, имеющих алиментные и исковые обязательства», — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.