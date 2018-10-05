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19:49 | 8.10.2018
Фото: В. Горелых
В Первоуральске задержали подозреваемого в убийстве двух человек
По данным следствия, тела двух людей (56-летнего мужчины и 49-летней женщины) были обнаружены в ночь на 8 октября в квартире одного из домов на улице Пушкина. Об инциденте, как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, стало известно ночью около 01:00.
«Дверь жилища оказалась заперта изнутри, а в окне было видно тело одной из жертв. Сотрудникам полиции пришлось проникать в квартиру через окно. Скрыться с места преступления и остаться безнаказанным злоумышленнику не удалось. Орудие преступления было изъято», - рассказал Горелых.
По его словам, задержанный несколько дней гостил в этой квартире у своих знакомых. Между ними произошёл конфликт, завершившийся поножовщиной.
Стало известно, что подозреваемый в убийстве ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, кражу и убийство. В 2017 году его приговорили к 9 месяцам лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью. Недавно он вышел на свободу.
По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), предусматривающего вплоть до пожизненного лишения свободы.
Екатерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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