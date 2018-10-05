Свердловские общественники отметили увеличение «просрочки» на полках супермаркетов

17:46 | 8.10.2018

Общественная палата Свердловской области сегодня обсудила наболевший вопрос о фальсификате мясных и молочных продуктов питания, реализуемых в магазинах, и просроченной продукции, которая, как правило, продается по «желтым» ценникам. Как отметил присутствовавший на мероприятии координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, тема «просрочки» и фальсификата в регионе действительно наболевшая.



«Фальсификатом, производством продуктов питания, не соответствующих ГОСТам, как правило, занимаются крупные игроки федерального уровня. Ряд из них используют некачественное сырье, что позволяет им понижать цены на продукцию и казаться более конкурентоспособными в глазах покупателей. Продукция наших свердловских сельхозпроизводителей в большинстве своем качественная, и нареканий к ней со стороны контрольных органов и покупателей нет. Другой вопрос — просроченная продукция на полках супермаркетов. Если раньше больше претензий по данному поводу было к магазинам формата «у дома», то теперь все чаще жалобы поступают на федеральных ретейлеров», — говорит Дмитрий Чукреев.



Так, на следующей неделе он анонсировал рейд в городе Заречном, в ходе которого намерен проинспектировать крупный супермаркет в центре города.



Добавим, что в Екатеринбурге уже действует группа «народных инспекторов» — подростков, которые проводят «патрули» по магазинам, занимаясь их «чисткой» от просроченных продуктов. Они уже провели свои акции в магазинах «Пятерочка», «Магнит», «Верный» и «Монетка».