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17:46 | 8.10.2018
Свердловские общественники отметили увеличение «просрочки» на полках супермаркетов
«Фальсификатом, производством продуктов питания, не соответствующих ГОСТам, как правило, занимаются крупные игроки федерального уровня. Ряд из них используют некачественное сырье, что позволяет им понижать цены на продукцию и казаться более конкурентоспособными в глазах покупателей. Продукция наших свердловских сельхозпроизводителей в большинстве своем качественная, и нареканий к ней со стороны контрольных органов и покупателей нет. Другой вопрос — просроченная продукция на полках супермаркетов. Если раньше больше претензий по данному поводу было к магазинам формата «у дома», то теперь все чаще жалобы поступают на федеральных ретейлеров», — говорит Дмитрий Чукреев.
Так, на следующей неделе он анонсировал рейд в городе Заречном, в ходе которого намерен проинспектировать крупный супермаркет в центре города.
Добавим, что в Екатеринбурге уже действует группа «народных инспекторов» — подростков, которые проводят «патрули» по магазинам, занимаясь их «чисткой» от просроченных продуктов. Они уже провели свои акции в магазинах «Пятерочка», «Магнит», «Верный» и «Монетка».
© «Вечерние Ведомости»
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