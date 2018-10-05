Двух екатеринбуржцев будут судить за разбойные нападения на водителей грузовиков

14:59 | 8.10.2018

m.dp.ru

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Екатеринбурга 1971 и 1986 года рождения.



По версии следствия, обвиняемые ездили по федеральным трассам и городским дорогам, под надуманным предлогом проникали в салоны грузовых автомобилей и, угрожая водителям, похищали у них денежные средства, сотовые телефоны, а также топливные карты.



Преступления были совершены на территории Екатеринбурга, Первоуральска, Березовского, поселка Ачит. Ущерб составил более 450 тысяч рублей.



В составе преступной группы было еще два человека, личности которых не установлены. В отношении них материалы выделены в отдельное производство.



Кроме того, один из екатеринбуржцев обвиняется в хищении мотоцикла. 1 апреля 2017 года злоумышленник встретился с продавцом транспортного средства и попросил провести тестовую поездку.



«Злоумышленник, находясь за рулем, начал движение, а затем резко увеличил скорость таким образом, что продавец упал с мотоцикла, а обвиняемый скрылся, похитив мотоцикл стоимостью 280 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.