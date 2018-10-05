Расширен перечень дольщиков ЖК «Кольцовский дворик» для обмена жилья

14:30 | 8.10.2018

kprf-sverdlovsk.ru

Координационная комиссия по защите прав дольщиков расширила перечень дольщиков ЖК «Кольцовский дворик», которые могут обменять жилье в недостроенном жилом комплексе на готовые квартиры в доме по адресу улица Рощинская, 44.



Ранее возможность обмена была только у дольщиков домов № 1 и № 2, оплативших свои договоры и не имеющих другого жилья. По этим правилам завершается оформление 52 сделок, в результате которых 68 человек получат квартиры.



По новым правилам, одобренным координационной комиссией, будут сняты ограничения, касающиеся наличия другого жилья, для следующих категорий граждан: семьи с двумя и более детьми, получившие материнский капитал; многодетные семьи; молодые семьи, где одному из супругов нет 35 лет; граждане, приобретавшие жилье за счет выплат из бюджета; государственные и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных учреждений; ветераны боевых действий, чернобыльцы; семьи с инвалидами и пенсионеры.



На основании новых правил обменять жилье смогут еще 55–60 дольщиков.