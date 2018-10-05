14:05 | 8.10.2018

newstracker.ru

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, сегодня вечером, а также ночью и днем 9 октября местами на территории региона ожидается усиление ветра до 25 м/с и более.



Напомним, что ближайшие три дня в Свердловской области будут дождливыми, местами — с мокрым снегом. Температура воздуха днем не поднимется выше +11 градусов.





Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности:



- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;



- воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;



- если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах зданий;



- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;



- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;



- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;



- собственникам частных домовладений и дачных участков следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра;



- соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном ветре бытовые возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку.