В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись самолёты авиакомпаний «Икар» и «Уральские авиалинии»

14:01 | 8.10.2018

Как сообщает телеграм-канал Mash, накануне в московском аэропорту Жуковский столкнулись два самолёта.



Вернувшийся из Гуанчжоу в Москву Boeing авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) при заруливании на стоянку задел находящийся на ней Airbus A320 «Уральских авиалиний», повредив ему правую половину руля высоты.



На борту Boeing компании «Икар» (Pegas Fly) в это время находилось 266 пассажиров и экипаж. К счастью, во время происшествия никто из людей не пострадал.



«Самолет авиакомпании «Икар» при заруливании повредил наш борт, который стоял на стоянке. Повреждена правая сторона руля высоты», — сообщила пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова изданию РБК, добавив, что делать выводы и предъявлять кому-либо претензии пока рано: в настоящее время проводится расследование данного случая компетентными органами.